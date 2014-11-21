На Донеччині на фугасі підірвався військовий автомобіль, постраждали двоє бійців

Бойовики обстрілюють з «Градів» та артилерії позиції сил Антитерористичної операції в районі 5 населених пунктів поблизу Маріуполя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Значно посилились обстріли бойовиків на маріупольському напрямку. Тут бойовики в районі населених пунктів Нова Ласпа, Старогнатівка. Миколаївка та Новотроїцьке неодноразово обстрілювали наші опорні пункти з реактивних установок «Град», - зазначив він.

«Позиції біля селища Талаківка обстріляно терористами з артилерії, наші військовослужбовці завдають ударів у відповідь, знищуючи вогневі точки противника», - додав він.

Також Лисенко додав, що в районі села Ломакіне Донецької області на фугасі підірвався автомобіль, постраждали двоє військовослужбовців.