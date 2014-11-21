Суд продовжив арешт обвинуваченого у розстрілах на Майдані екс-беркутівця
14:40, 21 листопада 2014Суспільство
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Печерський районний суд Києва продовжив на 2 місяці термін утримання під вартою колишньому співробітникуі спецпідрозділу МВС "Беркут" Павлу Аброськіну.
Екс-беркутівець просидить ще 2 місяці у СІЗО / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в суді.
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Павло Аброськін підозрюється у масовому розстрілі активістів на Майдані Незалежності в Києві в лютому цього року.
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