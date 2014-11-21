Суд продовжив арешт обвинуваченого у розстрілах на Майдані екс-беркутівця

14:40, 21 листопада 2014
Суспільство
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Печерський районний суд Києва продовжив на 2 місяці термін утримання під вартою колишньому співробітникуі спецпідрозділу МВС "Беркут" Павлу Аброськіну.

Экс-беркутовец просидит еще 2 месяца в СИЗО / Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили в суді.

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Павло Аброськін підозрюється у масовому розстрілі активістів на Майдані Незалежності в Києві в лютому цього року.

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