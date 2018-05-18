Рішення про відновлення Меджлісу в окупованому Криму: суд ООН вимагає від Росії звіт

Зеркаль повідомила, що протягом року РФ не зробила нічого для виконання припису суду, окрім відмовки "ми вживаємо необхідних заходів".

Міжнародний Суд Організації Об'єднаних Націй прохає Російську Федерацію пояснити, що було зроблено для відновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні Міжнародний Суд ООН звернувся до РФ з вимогою надати йому інформацію про виконання наказу Суду від 19 квітня 2017 року щодо відновлення діяльності Меджлісу", - заявила Зеркаль.

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"Нагадаю, що у квітні цього року ми звернулися до Суду з проханням надати тлумачення цього наказу. Це викликано тим, що протягом року РФ не зробила нічого для виконання припису Суду. Єдине, що ми чули – «ми вживаємо необхідних заходів», хоч попередні заходи, визначені Судом вимагали невідкладної реакції. Таке ставлення РФ означає фактичне ігнорування Міжнародного Суду ООН", - наголосила дипломат.

"Тепер, відповідно до запиту, РФ має пояснити Суду, що було зроблено для створення нормальних умов діяльності Меджлісу в Криму", - заявила вона.

Також суд запропонував Україні надати інформацію з цього питання.

"Ми поінформуємо Суд про всі зусилля, яких було докладено для реалізації наказу Суду як з боку держави, так і представниками Меджлісу", - заявила Зеркаль.

"Наразі це процедурні кроки для того, щоб дати можливість Суду оцінити реальний стан справ", - пояснила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня 2017 року оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, включаючи Меджліс. За це рішення проголосували 13 суддів, проти - троє. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.