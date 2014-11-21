В уряді запевняють, що всі переселенці з Донбасу проведуть зиму в комфортних умовах

Жителі зі східних регіонів, які залишили свої домівки у зв’язку з проведенням на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції, матимуть соціальні гарантії та комфортні умови проживання взимку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це повідомив керівник Міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький під час чергового засідання штабу.

Також він зазначив, що загальна кількість громадян України, які переселені з тимчасово окупованої території АР Крим до інших регіонів, складає 19 тис. 406 осіб, а з району проведення АТО до інших регіонів переселено 453 тис. 199 людей (у тому числі тимчасово переміщених у межах Донецької (68 тис. 821 особа) та Луганської (30 тис. 120 осіб) областей). Всього тимчасово розміщено 472 тис. 605 осіб.

Читайте такожУ Запоріжжі встановлюють модульні будинки для переселенців із зони АТО (фото, відео)

«За даними Міністерства соціальної політики, станом на 1 жовтня взято на облік 251 тис. 351 внутрішньо переміщену особу. Згідно із постановою від 1 жовтня 2014 року №505, звернулося за призначенням грошової допомоги 121 тис. 429 сімей, з яких призначено допомогу 94 тис. 522 сім’ям. Всього виплачено адресної допомоги на суму 20 млн грн», - повідомив Стоєцький.

Учасниками засідання було детально розглянуто питання щодо надання гуманітарної допомоги жителям, які залишили свої домівки на сході. За словами Стоєцького, на даний час у східні області вже доставлено більш як 1,5 тис. тонн гуманітарного вантажу.

У ході засідання було обговорено процес надходження гуманітарної допомоги від уряду Федеративної Республіки Німеччина: модульні житлові будинки та товари першої необхідності для забезпечення вищезазначених стаціонарних транзитних містечок та потреб внутрішньо переміщених осіб у вигляді: електрогенераторів, побутової, спеціальної техніки, медичного та спортивного обладнання, меблів, одягу, взуття та іншого. Більша частина вантажу вже доставлена до місць призначення.

Читайте такожЗакон про переселенців опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України"

У ході засідання штабу відбулося пряме включення до п’яти областей, які також брали участь у обговоренні нагальних питань. Так, представники Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей доповіли про активну підготовку будівельних майданчиків для розгортання будинків модульного типу для жителів зі сходу країни та запевнили, що роблять все можливе, аби якнайшвидше спорудити транзитні містечка.