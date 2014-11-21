Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики під час обстрілів прикриваються населенням

За день бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики продовжують вести вогонь по наших позиціях, прикриваючись мирними мешканцями. Загалом, з шостої ранку, терористи тридцять чотири рази порушували умови Мінського меморандуму», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, зазначає прес-центр АТО, на Луганщині мінометні обстріли відбуваються зі сторони населених пунктів Сміле, Раївка, Донецький. Ведеться вогонь й з околиць обласного центру – міста Луганськ.

Також повідомляється, що в Донецький аеропорт сьогодні опівдні прорвався конвой, який доставив оборонцям цього важливого стратегічного об'єкту воду та продукти харчування. Не зважаючи на обстріл зі сторони бандитів, вантаж розвантажено в одному з терміналів. Після розвантаження автомобільна техніка вдало повернулася у пункт попередньої дислокації. Втрат серед учасників конвою не має.