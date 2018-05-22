71 Каннський кінофестиваль: Фонд Ігоря Янковського організував бізнес-ланч
Уперше за всю історію кінофестивалю, фільм українського режисера Сергія Лозниці «Донбас» відкрив конкурсну програму Канн «Особливий погляд», і за підсумками конкурсу отримав престижний приз за кращу режисуру. Також ісландсько-французько-український фільм режисера Бенедикта Ерлінгссона «Жінка на війні» був відзначений призом за кращу музику, який присуджується консорціумом письменників і композиторів, єдиною державною нагородою Каннського кінофестивалю - «Золота залізниця». Обидві стрічки створені за підтримки Державного агентства з питань кіно.
Третій рік поспіль на кінофестивалі в Каннах Фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» і Monegasque Association Helping Hand спільно з Держкіно України проводять бізнес-ланч для українських і зарубіжних кінопродюсерів «Meet Ukrainian Producers!». Цьогоріч презентація нових українських кінопроектів в готелі Radisson Blue Cannes викликала інтерес у більш ніж 90 професіоналів кіноіндустрії.
Зустріч розпочав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур, який розставив політичні акценти й закликав іноземних продюсерів до співпраці зі своїми українськими колегами. Зокрема, посол звернув увагу на долю українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській в’язниці.
«Завдяки подібним зустрічам, які ми робимо в Каннах вже третій рік поспіль, українські кінопроекти можуть заручитися підтримкою іноземних продюсерів. Такий формат зустрічей мені найбільше до вподоби, адже він працює і головне, допомагає нашим кінематографістам знайти зарубіжних партнерів. Ось уже більше шести років ми влаштовуємо різні івенти на світових кінофестивалях задля просування вітчизняного кінематографа за кордоном. І ця робота дає свій результат - завдяки нашим талановитим режисерам, українські фільми представлені на кожному великому міжнародному кінофестивалі», - підкреслив бізнесмен і меценат Ігор Янковський.
Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко зазначив, що бізнес-ланчі в Каннах «Мeet Ukrainian Producers», які традиційно проходять за підтримки Фонду Ігоря Янковського, вже стали інструментом побудови ділових контактів між українською та європейською кіноіндустрією.
Під час бізнес-ланчу увазі іноземних продюсерів було представлено дев'ять українських фільмів, що знаходяться на різних стадіях виробництва: «Антон» (продюсер Андрій Суярко), «Атлантида» (продюсер Володимир Яценко), «Крути 1918» (продюсер Артем Колюбаєв), «Передчуття» (продюсери Артем Колюбаєв і Андрій Єрмак), «Спадок брехні» (продюсер Алла Бєлая), «Стасис» (продюсер Наталія Лібет), «В зениті» (продюсер Наталія Лібет), «Секс і нічого особистого» (режисер Ольга Ряшина), «Гравець з часом» (режисер Олександр Недбаєв і продюсер Павло Сушко).
«Я вірю, що українське кіно може відродитися і продемонструвати чудові результати. Зокрема, завдяки зусиллям меценатів і держави, яка ініціює створення фондів. Я приїжджаю сюди шукати продюсерів, з якими ми зможемо співпрацювати. Сьогодні мені сподобалися презентації двох фільмів - Валентина Васяновича та Зази Буадзе, який я вже продюсую», - зазначив польський продюсер, режисер і кінодраматург Даріуш Яблонський.
Бізнес-ланч у Каннах «Meet Ukrainian Producers!», ініційований Фондом Ігоря Янковського в 2016 році став традиційним місцем неформальних зустрічей і нових знайомств для кінематографістів усього світу. Досвід проведення двох попередніх ланчів показав свою ефективність створенням нових українських фільмів у копродукції з європейськими режисерами. Благодійний Фонд Ігоря Янковського систематично допомагає молодим режисерам представляти своє кіно на найбільших міжнародних кінофестивалях в Каннах, Берліні, Карлових Варах, Локарно, Таллінні тощо.