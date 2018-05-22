71 Каннський кінофестиваль: Фонд Ігоря Янковського організував бізнес-ланч

Під час бізнес-ланчу увазі іноземних продюсерів було представлено дев'ять українських фільмів, що знаходяться на різних стадіях виробництва.

Уперше за всю історію кінофестивалю, фільм українського режисера Сергія Лозниці «Донбас» відкрив конкурсну програму Канн «Особливий погляд», і за підсумками конкурсу отримав престижний приз за кращу режисуру. Також ісландсько-французько-український фільм режисера Бенедикта Ерлінгссона «Жінка на війні» був відзначений призом за кращу музику, який присуджується консорціумом письменників і композиторів, єдиною державною нагородою Каннського кінофестивалю - «Золота залізниця». Обидві стрічки створені за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Третій рік поспіль на кінофестивалі в Каннах Фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» і Monegasque Association Helping Hand спільно з Держкіно України проводять бізнес-ланч для українських і зарубіжних кінопродюсерів «Meet Ukrainian Producers!». Цьогоріч презентація нових українських кінопроектів в готелі Radisson Blue Cannes викликала інтерес у більш ніж 90 професіоналів кіноіндустрії.

Зустріч розпочав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Олег Шамшур, який розставив політичні акценти й закликав іноземних продюсерів до співпраці зі своїми українськими колегами. Зокрема, посол звернув увагу на долю українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській в’язниці.

«Завдяки подібним зустрічам, які ми робимо в Каннах вже третій рік поспіль, українські кінопроекти можуть заручитися підтримкою іноземних продюсерів. Такий формат зустрічей мені найбільше до вподоби, адже він працює і головне, допомагає нашим кінематографістам знайти зарубіжних партнерів. Ось уже більше шести років ми влаштовуємо різні івенти на світових кінофестивалях задля просування вітчизняного кінематографа за кордоном. І ця робота дає свій результат - завдяки нашим талановитим режисерам, українські фільми представлені на кожному великому міжнародному кінофестивалі», - підкреслив бізнесмен і меценат Ігор Янковський.

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко зазначив, що бізнес-ланчі в Каннах «Мeet Ukrainian Producers», які традиційно проходять за підтримки Фонду Ігоря Янковського, вже стали інструментом побудови ділових контактів між українською та європейською кіноіндустрією.

Під час бізнес-ланчу увазі іноземних продюсерів було представлено дев'ять українських фільмів, що знаходяться на різних стадіях виробництва: «Антон» (продюсер Андрій Суярко), «Атлантида» (продюсер Володимир Яценко), «Крути 1918» (продюсер Артем Колюбаєв), «Передчуття» (продюсери Артем Колюбаєв і Андрій Єрмак), «Спадок брехні» (продюсер Алла Бєлая), «Стасис» (продюсер Наталія Лібет), «В зениті» (продюсер Наталія Лібет), «Секс і нічого особистого» (режисер Ольга Ряшина), «Гравець з часом» (режисер Олександр Недбаєв і продюсер Павло Сушко).

«Я вірю, що українське кіно може відродитися і продемонструвати чудові результати. Зокрема, завдяки зусиллям меценатів і держави, яка ініціює створення фондів. Я приїжджаю сюди шукати продюсерів, з якими ми зможемо співпрацювати. Сьогодні мені сподобалися презентації двох фільмів - Валентина Васяновича та Зази Буадзе, який я вже продюсую», - зазначив польський продюсер, режисер і кінодраматург Даріуш Яблонський.

Бізнес-ланч у Каннах «Meet Ukrainian Producers!», ініційований Фондом Ігоря Янковського в 2016 році став традиційним місцем неформальних зустрічей і нових знайомств для кінематографістів усього світу. Досвід проведення двох попередніх ланчів показав свою ефективність створенням нових українських фільмів у копродукції з європейськими режисерами. Благодійний Фонд Ігоря Янковського систематично допомагає молодим режисерам представляти своє кіно на найбільших міжнародних кінофестивалях в Каннах, Берліні, Карлових Варах, Локарно, Таллінні тощо.