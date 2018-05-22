Адвокат спрогнозував, чим закінчиться історія з голодуванням Сенцова

Фатальний результат голодування Сенцова викличе великий резонанс, впевнений правозахисник.

Захисник в'язня Кремля Олега Сенцова Дмитро Дінзе впевнений, що в питанні голодування його підзахисний піде до кінця.

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"Знаючи Олега, він дійде до кінця. І для нього не важливі наслідки. Він навіть думає наперед – що буде після нього. Олег ніби змирився. А якщо людина змирилася, то все хоче померти - помре, хоче жити - буде жити", - заявив адвокат в інтерв'ю "Главреду". Правозахисник висловив припущення, що смерть Сенцова викличе великий резонанс.

"Сенцов відмовився від власного "я" егоїзму, сказавши: якщо не може вийти він, своїм вчинком допоможе комусь іншому. В його діях присутня певна самопожертва. І ця жертва може сколихнути людей, суспільство. Власне, так і відбувається. Це вже живе. І це живе не просто в головах звичайних людей, а у тих, хто може прийняти рішення. І якщо в Олега все закінчиться фатально, він же певним чином себе поклав на заклання, то це теж просто так не пройде. Тому що ця думка буде нагнітатися. Буде ставати ще гірше. І піде громадський сплеск. Це як хвиля – вона набігає, набігає, зростає. Зараз підключаються одні, другі, треті. Через якийсь час хвиля стане тайфуном. І на піку просто все змиє. Хоча цю хвилю може і зупинить хтось, чи вона зійде нанівець. Але за задумом - цей тайфун повинен знести не просто конкретних людей, а все суспільство", - зазначив Дінзе.

Нагадаємо, в кінці серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Олега Сенцова і українського громадянського активіста Олександра Кольченка до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Їх звинуватили нібито у підготовці підриву пам'ятника в розташованому в захопленому РФ Криму Сімферополі, а також у підпалі на півострові офісів "Російської громади Криму" і партії "Єдина Росія", обидва провину не визнали.

В кінці лютого 2018 року Дмитро Дінзе повідомляв, що його підзахисний перебуває в колонії російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). Пізніше незаконно засуджений написав рідним, що у нього випадає волосся і кришаться зуби, а 14 травня оголосив безстрокове голодування.