Адвокат розповів, як голодуючого Сенцова спокушають сосисками і куркою

Захисник українського кінорежисера не виключає, що в колонії Сенцова штовхають на провокації.

Адвокат політв'язня Олега Сенцова розповів про умови утримання свого підзахисного в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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"Там не те, що холодно, там огидно – дуже сиро. Я їхав, там було -8 С, а відчувалося на всі -15 С. А взагалі температура опускається до -42 С, а це можна вважати всі -60 за зовнішніх відчуттів. У нього в камері +16 С, тобто за нормативами має бути не менше. Він каже, що сидить у светрі, штанях, куртці, шапці і йому холодно. Нещодавно замість телевізора попросив обігрівач. Телевізор, звичайно, теж непогано, але краще, щоб температура навколо була хоча б +20", - сказав Дмитро Дінзе в інтерв'ю "Главреду".

Правозахисник зазначив, що не знає, чи задовольнили прохання ув'язненого, і додав, що не виключає, що такі умови можуть бути використані з метою тиску на Сенцова.

"Будь-яке голодування в колонії – це НП. Це перевірки, комісії. Люди приїжджають. Відмовляти – це частина роботи людей у погонах. Дали обігрівач? Не знаю... Там ж всі через провокації діють: може з голодовочки підеш – ось смачні сосиски або курочка з рисом. Запахи поширюють. Як в історії з Балухом. Та щоб не піддаватися на подібні провокації, у людини всередині повинен йти процес, повинна бути рішучість", - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Олега Сенцова і українського громадянського активіста Олександра Кольченка до 20 і 10 років позбавлення волі відповідно.

Їх звинуватили нібито у підготовці підриву пам'ятника в розташованому в захопленому РФ Криму Сімферополі, а також у підпалі на півострові офісів "Російської громади Криму" і партії "Єдина Росія", обидва провину не визнали.

Про звільнення Сенцова просили багато діячів російської культури — режисери Олександр Сокуров, Андрій Звягінцев, Олексій Герман-молодший, Володимир Котт і Павло Бардін. Правозахисний центр "Меморіал" вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.

В кінці лютого 2018 року Дмитро Дінзе повідомляв, що його підзахисний перебуває в колонії російського міста Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ). Пізніше незаконно засуджений написав рідним, щоу нього випадає волосся і кришаться зуби, а 14 травня оголосив безстрокове голодування.