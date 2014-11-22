В Одесі стався землетрус
21:50, 22 листопада 2014Суспільство
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В Одесі в суботу відчувалися сильні підземні поштовхи.
Одесити заявляють про підземні поштовхи / ТСН
Як передає кореспондент УНІАН, приблизно о 21.15 мешканці міста відчули значний струс земної поверхні, особливо, які мешкають у висотних будинках.
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За словами городян, в квартирах багатоповерхових будівель не тільки хиталися люстри, а й «переміщалися» важкі меблі.
Поки що офіційних повідомлень з цього приводу не надходило.
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