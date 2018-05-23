Колишню "міністра" ДНР" протримали у центрі для нелегалів, а потім вигнали з Росії

Наталія Вороніна входила до складу першого уряду "ДНР". Вона очолювала "міністерство культури".

Наталія Вороніна, колишній так званий "міністр культури "ДНР", була направлена в центр тимчасового утримання нелегальних мігрантів в місті Гулькевичі Краснодарського краю РФ.

Постанову про депортацію Вороніної із забороною на в'їзд до Росії на п'ять років суд виніс 20 травня, але рішення не набуло чинності оскільки вона подала на нього апеляційну скаргу, до розгляду скарги Краснодарським крайсудом жінка мала перебувати в центрі для нелегальних мігрантів, передає "КоммерсантЪ".

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Заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Костянтин Затулін повідомив, що має намір "сприяти у врегулюванні ситуації".

Як повідомив екс-нардеп від Партії регіонів Олег Царьов на своїй сторінці в Facebook, Вороніна була затримана в Адлері при перетині російського кордону. Пізніше інформація про затримання зникла зі сторінки Царьова. За його даними, приводом для затримання і подальшого судового розгляду про перебування Вороніної в Росії став прострочений дозвіл на роботу в Росії. Через кілька днів він розповів виданню "Взгляд", що їм вдалося домовитися, щоб Вороніну депортували в "ДНР".