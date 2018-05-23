Керченський міст не допоміг: журналісти показали пустельні пляжі Криму

Пляжі окупованого Криму досі порожні.

Через тиждень після відкриття Кримського мосту, що з'єднав окупований півострів з РФ, ситуація з туристами на курортах не змінилася.

Кримські пляжі досі порожні. Про це свідчать записи з онлайн-камер, передає "Апостроф".

На відео помітно, що пляжі в окупованій Алушті залишаються порожніми. Туристів практично немає. Не помітно також і руху автомобілів або активної торгівлі.

Не краща ситуація з туристами і в окупованому Судаку. На пляжі помітно лише близько десяти осіб. Таку кількість відпочивальників не порівняти з доокупаційними часами.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.