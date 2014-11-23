Керченська переправа може припинити роботу на невизначений термін
21:45, 23 листопада 2014Суспільство
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Водіям радять перечекати негоду і утриматися від поїздок до Криму.
Ілюстративна фотографія: керченська переправа / kerch.fm
Керченська переправа досі не відкрилася. Наразі причиною став сильний вітер, передає 5 канал.
Нині у черзі скупчилися понад 250 автомобілів. За прогнозами синоптиків, вночі пориві вітру сягатимуть 20-25 метрів за секунду, через що поромна переправа може зупинити роботу на невизначений термін.
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В Єдиній транспортній дирекції, це оператор переправи, радять водіям перечекати негоду і утриматися від поїздок до Криму і у зворотньому напрямку.
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