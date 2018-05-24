У МВС не бачать зв'язку між нещодавніми масовими отруєннями в школах

У МВС зазначили, наразі досі невідомо, що могло стати причиною отруєння у Черкасах.

У Міністерстві внутрішніх справ попросили не пов’язувати всі випадки масового отруєння в школах у різних областях в одну картину.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив зробив спікер МВС Артем Шевченко.

"Я дуже прошу не пов’язувати всі ці випадки (отруєння в українських школах, - ред.) в одну картину. Вони абсолютно різні за своєю природою, за тими даними, що є. Якщо останні два випадки – це хуліганство, і всі ознаки цього у нас є, скоріше за все, хтось зі школярів розпилив газ дратівливої дії чи то з пустощів, чи то з дрібного хуліганства, то випадок у Черкасах більш складний", - розповів Шевченко.

У МВС зазначили, наразі досі невідомо, що могло стати причиною отруєння у Черкасах:

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"Поки що жоден з фахівців не дав нам відповіді, що могло стати причиною такого отруєння. Я закликаю не розводити суттєву паніку довкола цих кількох подібних випадків, але вони не пов'язані між собою принаймні за тими первинними даними, які ми бачимо. Пильнуватимемо і надалі, безумовно", - додав Шевченко.

Нагадуємо, що вчора, 22 травня, у школі № 3 міста Харкова відбулося розпорошення невстановленої речовини. В результаті, за даними МОЗ, постраждали 38 дітей, з яких 27 були госпіталізовані.

Раніше, 21 травня, аналогічний випадок стався у Миколаєві: зі школи № 6 було евакуйовано 400 учнів, 41 дитина постраждала, 40 госпіталізували.

Ще раніше 8 травня під час лінійки у черкаській школі № 8 діти почали втрачати свідомість. Станом на вечір того ж дня кількість госпіталізованих становила 56, з них 12 були у відділенні інтенсивної терапії.