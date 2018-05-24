Окупанти розпочали нове масштабне будівництво в Криму

У Керчі окупанти планують побудувати два технопарки.

У анексованому Криму росіяни розпочали нове будівництво. У Керчі окупанти планують побудувати два технопарки.

Про це повідомила так званий заступник міністра економічного розвитку анексованого Криму Світлана Сирота, передає агентство "РИА Новости".

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Зокрема, під створення технопарків передбачається відвести два промислові майданчики площею 3,5 і 3,7 га.

"Один з технопарків увійде до складу суднобудівного кластеру. На території такого парку може бути інжиніринговий центр, лабораторії, коворкінг та інші об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Спеціалізація другого технопарку, за її словами, поки в розробці.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в Криму відбулася церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку. Першою по мосту з Кубані в аннексированный Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.