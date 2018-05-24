У центрі Києва вандали порізали банери до фіналу Ліги чемпіонів (фото)

Сьогодні на Хрещатику відкрили містечко "Фестиваль чемпіонів", який проходитиме 24-27 травня.

У центрі Києва вандали зіпсували банери, присвячені фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє "Типовий Київ" у Facebook.

"В центрі Києва вандали порізали банери фіналу Ліги чемпіонів. Чим керуються ці люди?" - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі обурилися таким вчинком.

"Ну швидше за все залишиться безкарним. Логічно ж, якщо людей не карати за погані вчинки, то вони будуть думати, що це норм і так можна робити", - написав один з користувачів.

Читайте такожВорота столиці: чи готовий Київ зустрічати вболівальників Ліги чемпіонів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, на Хрещатику відкрили містечко “Фестиваль чемпіонів”, який проходитиме 24-27 травня.

Доступ на територію «Фестивалю чемпіонів» безкоштовний.

У фіналі Ліги чемпіонів серед жінок, який пройде 24 травня о 19:00 на стадіоні ім. Валерія Лобановського, зустрінуться ФК «Вольсбург» (Німеччина) та ФК «Ліон» (Франція).

25 травня відбудеться Ultimate Champions Tournament (Турнір чемпіонів). На поле вийдуть зірки Ліги чемпіонів попередніх років: Давор Шукер, Педраг Міятович, Стів Макманаман, Роббі Фаулер, Андрій Шевченко, Кларенс Зеєдорф, Деку і Генрік Ларссон.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків відбудеться 26 травня о 21:45 на НСК «Олімпійський». У фінал вийшли ФК «Реал Мадрид» (Іспанія) та ФК «Ліверпуль» (Велика Британія). Публічний перегляд відбуватиметься на Контрактовій площі.