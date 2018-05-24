Апеляційний суд знову залишив Рубана під вартою

Соратник Савченко, підозрюваний у підготовці теракту, буде залишатись під вартою до 2 липня.

Апеляційний суд міста Києва залишив в силі рішення щодо арешту керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого у березні на лінії розмежування з арсеналом зброї.

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Про це повідомляє прес-служба суду. Відповідно до рішення суду першої інстанції, Рубан має залишатись під вартою до 2 липня.

«За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Рубана В.В., – без задоволення», – зазначається у повідомленні.

Володимир Рубан. підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 («Терористичний акт»), ч. 1 ст. 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами») Кримінального кодексу України.

20 березня Апеляційний суд відхилив скаргу Рубана щодо рішення про його тримання під вартою до 6 травня.

Як повідомляв УНІАН, переговорник Володимир Рубан та народний депутат Надія Савченко підозрюються у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради. Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня, без альтернативи внесення. застави.