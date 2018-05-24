«Гостинний двір» потрібно якнайшвидше передати до комунальної власності – депутат

8 травня Верховний суд підтвердив право держави на будівлю "Гостинного двору" в Києві.

«Гостинний двір» потрібно якнайшвидше передати до комунальної власності аби у бюджеті Києва на наступний рік були передбачені кошти для його порятунку від руйнації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив народний депутат України Ігор Луценко.

«Володимир Гройсман та Кабмін повинні якомога швидше ініціювати процес передачі «Гостинного двору». Тому що , якщо вони не встигнуть цього року завершити достатньо складний процес передачі від державної власності в комунальну, то у бюджеті Києва на наступний рік не буде підстав виділяти кошти для того, щоб врятувати його і він буде далі руйнуватись», - наголосив Луценко.

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Він також зазначив, що орендар повинен компенсувати збитки державі за нанесену шкоду будівлі.

«Держава повинна звернутись до орендаря за компенсацією збитків. Він завдав шкоди будівлі. Жодних рухів поки на цю тему… Ні у Фонді держмайна, ні у Кабміні, ні у Мін’юсті жодних рухів не чутно. Ми зараз звертаємось до Гройсмана, до ФДМУ, щоб були вжиті необхідні дії спільно з ГПУ, щоб орендар компенсував збитки, які завдав архітектурній пам’ятці», - додав він.

У той же час, адвокат та голова ГО «Андріївський-Пейзажна ініціатива» Марина Соловйова сказала наступне: «Цю проблему потрібно вирішити і не затягувати час. Тому, що будівля потерпає. Це перлина Подолу, яка може бути геть зруйнована. Сьогодні є можливість врятувати наш «Гостинний двір» і це буде знаково для міста та для громади».

Довідка УНІАН. "Гостинний двір" – торговий комплекс на Контрактовій площі в Києві, побудований у 1809 році за проектом швейцарського архітектора Луїджі Руска.

28 листопада 2017 року Київрада погодилася безоплатно прийняти у власність міста низку об’єктів міста, зокрема і "Гостинний двір". Цим рішенням Київрада зобов’язалась не відчужувати у приватну власність будівлі "Гостинного двору" (Контрактова площа, 4), цілісний майновий комплекс державного підприємства Палац Спорту (Спортивна площа, 1), Будинок Ігоря Сікорського (вул. Ярославів Вал, 15) та цілісний майновий комплекс державного підприємства «Національний цирк України» (пл. Перемоги, 2). Згідно з рішенням, міська влада планує модернізувати ці об’єкти та використовувати їх виключно за призначенням.

8 травня Верховний суд підтримав принципову позицію прокуратури міста Києва та залишив в силі постанову Київського апеляційного господарського суду, якою державі повернуто будівлю Гостинного двору, що розташована на Контрактовій площі у Києві.