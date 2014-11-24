Екс-беркутівцю призначили державного адвоката через неявку на засідання його захисника

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання мало розпочатися об 11.00, але через неявку адвоката Зінченка початок було відтерміновано на 12.00.

Як стало відомо зі слів прокурорів, адвокат Зінченка перебуває на іншому судовому засіданні і йому не дозволяють його залишити. Враховуючи такий перебіг подій, суд надав 4 години для того, щоб Зінченку було підібрано державного адвоката.

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Як повідомлялося, Апеляційний суд Києві 29 вересня залишив без змін рішення Печерського райсуду, який взяв під варту колишнього "беркутівця" Зінченка, до 25 листопада.

Пізніше Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання адвоката Зінченка про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт.