Прикордонникам, які зустрічали "Ліверпуль" та "Реал" в аеропортах Києва, розмалювали обличчя (фотогалерея)

Гравці обох клубів були вражені незвичним привітанням від українських прикордонників та фотографувалися з ними.

Українські прикордонники зустріли гравців команд «Ліверпуль» та «Реал Мадрид» своєрідним привітанням - кольорами емблем футбольних клубів, намальованими на їхніх обличчях. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Увечері 24 травня червоно-білий «Ліверпуль» прибув до аеропорту «Київ» імені Сікорського (Жуляни), а синьо-біло-золотий «Реал Мадрид» - у «Бориспіль». Працівники Державної прикордонної служби України зустріли гостей біля літака з малюнками на обличчях у кольорах емблем команд», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гравці обох клубів були вражені незвичним привітанням з боку правоохоронних органів України і почали з ними фотографуватися.

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За словами голови Держприкордонслужби України Петра Цигикала, «сподіваюсь, що гравцям було приємно побачити обличчя наших працівників у кольорах їхніх команд. Ми готові забезпечити таку ж теплу зустріч і для вболівальників.

Ідея кольорового вітання «Shocking Welcome» розроблена та втілена спеціально з нагоди фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА у Києві. Українські майстри нанесли малюнки на обличчя співробітників Держприкордонслужби в кольоровій гамі емблем футбольних клубів, що гратимуть у цьогорічному фіналі.

У рамках цієї акції так само зустрічатимуть вболівальників у міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Київ» (Жуляни), для чого розмалюють обличчя близько 80 прикордонників. У залах прибуття терміналів аеропортів обладнають місця для селфі, де всі охочі зможуть зробити фото зі співробітником ДПСУ.

Як повідомляв УНІАН, планувалося, що розмалюють обличчя і поліцейським - але у Нацполіції вирішили обмежитися значками чи наклейками.