Фінал Ліги чемпіонів у Києві: порядок забезпечують 10 тисяч правоохоронців

Вранці поліцейські запобігли двом конфліктним ситуаціям між компаніями молодих чоловіків.

У Києві в день фіналу Ліги чемпіонів УЄФА за порядком стежитимуть 10 тисяч працівників усіх відомств системи Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомила пресс-служба Національної поліції.

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"Сьогодні у столиці відбудеться фінальний футбольний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА. Тож правоохоронці робитимуть усе, аби не допустити конфліктів і провокацій. У другій половині дня і до завершення матчу за порядком стежать 10тисяч працівників усіх відомств системи МВС", – говориться в повідомленні.

Зазначається, що вранці поліцейські попередили дві конфліктні ситуації між компаніями молодих чоловіків.

Зокрема, о 6:30 на перехресті вулиць Шота Руставелі і Басейної виникла сварка між групою студентів, які голосно лаялися. Поліцейські, які несуть службу у центральній частині міста, негайно втрутилися і припинили конфлікт.

"О 7:55 сварка виникла між чотирма особами у стані алкогольного сп’яніння, які вийшли з нічного клубу на Хрещатику. Поліцейські і нацгвардійці провели із компаніями профілактичні бесіди", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столиці на НСК "Олімпійський" відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів. Трофей розіграють іспанський "Реал" (Мадрид) та англійський "Ліверпуль". Початок гри о 21.45.