У МЗС вчергове вимагають від Росії звільнити Сущенка

У відомстві наголосили на політичній вмотивованості справи проти журналіста.

У Міністерстві закордонних справ України вчергове вимагають від Російської Федерації звільнити українського журналіста Романа Сущенка.

Про це у мікроблозі Twitter повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

«Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ», - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки й звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року Мосміськсуд почав розглядати справу Сущенка по суті. Того ж дня йому продовжили строк тримання під вартою в СІЗО «Лефортово» на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

Сьогодні, 28 травня, обвинувачення попросило суд засудити Сущенка до 14 років позбавлення волі. Вирок українському журналісту суд винесе 4 червня.