Сущенко може отримати в Росії 14 років - адвокат

Адвокат припускає, що вирок може з'явитися вже в середині червня.

Сторона звинувачення попросила Московський міський суд засудити українського журналіста Романа Сущенко, обвинуваченого в Росії в шпигунстві, до 14 років в'язниці.

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Про це на своїй сторінці в Twitter написав його адвокат Марк Фейгін.

"Звинувачення попросило 14 років для Романа Сущенко", – написав він.

Сьогодні в Мосміськсуді проходять дебати сторін за цим провадженням. За словами Фейгіна, вирок може з'явитися в середині червня.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Сущенко, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

27 березня цього року московський суд почав розглядати справу Сущенко по суті. Того ж дня йому продовжили термін утримання під вартою в СІЗО "Лефортово" на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила Фейгіна статусу адвоката.