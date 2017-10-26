В Одесі з'явилися два нових мурала
19:31, 26 жовтня 2017Суспільство
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Виразні і образні мурали відтепер прикрашають стіни ще двох будівель в Одесі.
Новий мурал в Одесі / Фото dumskaya.net
Кореспондент "Думської" з допомогою дрона зробив фото двох нових муралів. Вони були створені у рамках проекту Odessarium.
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Новий мурал в Одесі / Фото dumskaya.net
Одна з картин красується на стіні промислового будинку №136 по Миколаївській дорозі. Другий мурал прикрашає будівлю Одеського морського університету, що на вулиці Мечникова. Сама картина виходить на вулицю Дидрихсона.
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