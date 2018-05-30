У МВС не обіцяють швидкого розкриття вбивства Бабченка

За словами речника МВС, Бабченко, проживаючи в Києві, не звертався за охороною.

Обіцянок швидко розкрити вбивство журналіста Аркадія Бабченка не буде.

Про це у Facebook написав директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

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Після спогадів про першу зустріч з Бабченком в АТО чотири роки тому і про особу загиблого Шевченко заявив: «Поки все. Більше ніяких високих слів про «справу честі» і обіцянок швидко розкрити злочин не буде».

Також він запевнив: «Якщо буде, що повідомити суспільству, ми повідомимо швидко і оперативно».

За словами Шевченка, Бабченко, проживаючи в Києві, не звертався за охороною. «За неповний рік, коли він був у Києві, на жаль, ми так і не зустрілися, я телефонував йому з періодичністю раз на два місяці, питав: як справи, чи не відчуває він щось підозріле, чи немає очевидних і таких, що вимагають втручання поліції, загроз, чи потрібна якась допомога, і просив повідомити, якщо вона знадобиться. Він жив звичайним життям, не звертався за охороною, писав, що думав, не обмежуючи себе і тільки піднімаючи жорсткий градус антипутінської риторики», - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі квартири у будинку, де він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.