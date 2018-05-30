Гройсман про еміграцію українців: "треба залишатися працювати на свою країну"

Прем'єр Володимир Гройсман закликав українців будувати свою країну, а не їхати за кордон.

Українцям необхідно залишатися працювати на свою країну, боротися за те, щоб вона стала кращою.

Про це сьогодні, 30 травня, на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на питання про трудову міграцію, передає Uaprom.

«Майбутнє країни залежить від усіх нас. У нас прекрасні можливості створити на своїй власній землі країну, яка буде справедливою і комфортною, у мене немає жодного сумніву, - сказав він. - Хтось бореться за те, щоб вона стала кращою, а хтось приймає рішення їхати працювати на іншу країну».

При цьому Гройсман висловив упевненість, що «ні в одному куточку світу українці не відчуватимуть себе вдома, крім як в Україні».

«Я підкреслюю, що нам всім потрібно залишатися працювати на свою країну. Яку б країну ми зараз не назвали - вона створена руками їхніх громадян. Я хочу, щоб ми самі створили свій будинок, в якому ми хотіли би жити», - підкреслив прем'єр.