СБУ показала відео затримання організатора вбивства Бабченка
19:52, 30 травня 2018Суспільство
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Також спецслужба оприлюднила запис розмови в момент передачі грошей організатором замаху його "виконавцю".
За даними СБУ, замовлення вбивства журналіста було пробним / фото УНІАН
СБУ оприлюднила відео затримання підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.
Також СБУ оприлюднила запис розмови в момент передачі грошей організатором замаху його "виконавцю".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом.
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У СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який мав знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ. Організатора вбивства затримали.
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