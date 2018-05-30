СБУ показала відео затримання організатора вбивства Бабченка

19:52, 30 травня 2018
Суспільство
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За даними СБУ, замовлення вбивства журналіста було пробним / фото УНІАН

Також СБУ оприлюднила запис розмови в момент передачі грошей організатором замаху його "виконавцю".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко живий, СБУ провела спецоперацію з максимальним захистом.

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У СБУ повідомили, що мають докази того, що вбивство журналіста замовили російські спецслужби. Для цього був завербований громадянин України, який мав знайти виконавця злочину. Організатор запропонував скоїти вбивство АТОшнику, який у підсумку став співпрацювати з СБУ. Організатора вбивства затримали.

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Теги: #спецоперація#вбивство#СБУ#Аркадій Бабченко