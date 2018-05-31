"Шифруватися не бачу сенсу": "кілер" Бабченка розкрив свою особистість і прокоментував спецоперацію СБУ

Він зазначив, що жодних інтерв'ю найближчим часом давати не буде, так як слідство все ще триває і він "давав підписку про нерозголошення".

Виконавцем "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

Про це він сам повідомив у себе в Facebook. Розкриття своєї участі в цій справі він пояснив тим, що після оприлюднення запису отримання ним авансу за "вбивство" Бабченка без зміни його голосу, "шифруватися" він сенсу не бачить.

"Чудово, що в службі працюють талановиті молоді опера, до яких спокійно йдеш з інформацією про замовлення на вбивство. Звертаєшся і не боїшся, що тебе зіллють тим самим замовникам за долари. Чесно не знаю, як складеться моя доля далі, трохи на нервах. Але точно знаю, що оперативник, який всю цю справу тягнув на собі, слідчий у справі – люди честі", – написав Цимбалюк.

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Він зазначив, що жодних інтерв'ю найближчим часом давати не буде, так як слідство все ще триває і він "давав підписку про нерозголошення".

Раніше повідомлялося, що "кілер" Бабченка сам здав СБУ організатора замаху. Він справді воював в АТО тривалий час. Організатор запропонував йому вбивство Аркадія Бабченка, намагаючись зманіпулювати його патріотичними переконаннями. Отримавши пропозицію і досьє мети, чоловік одразу звернувся в СБУ.