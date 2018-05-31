"Кілер" Бабченка сам здав СБУ організатора замаху, росіянина врятував "збіг обставин" – журналіст

Журналіст порадив Бабченку змінити місце проживання і вести більш обережний спосіб життя.

Розкриття замаху на російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка стало можливим завдяки тому, що особа, якій намагалися замовити це вбивство, сама звернулася до СБУ.

Про це розповів в ефірі телеканалу Еспресо журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху.

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"Виконавець" дійсно воював в АТО тривалий час. Організатор запропонував йому вбивство Аркадія Бабченка, намагаючись зманіпулювати його патріотичними переконаннями. Отримавши пропозицію та досьє цілі, чоловік одразу звернувся до СБУ. Сталося це близько двох місяців тому. Там завели справу, і вже на отримання авансу виконавець пішов з записуючими пристроями.

Інсценування вбивства журналіста Бабченка було необхідним саме для того, щоб задокументувати отримання плати за "виконання" замовлення від організатора цього злочину.

"Аркадію радив би змінити місце проживання і не вести такий безтурботний спосіб життя. Він, мабуть, до кінця ще не зрозумів, що його врятував збіг обставин. Росіяни, які в нас тут живуть. Обережно. Там список великий", - застерігає Родіон Шовкошитний.

Від початку про операцію знало лише вище керівництво СБУ. Вже на фінальній стадії, перед реалізацією, про операцію з інсценуванням вбивства стало відомо одному з посадовців МВС. Генпрокурор дізнався одним з останніх.