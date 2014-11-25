Завтра Україну накриє мокрим снігом, морози посиляться

Вночі -4-9, місцями -10-13, вдень 2-7 градусів морозу, на Закарпатті та в Криму до +5 градусів, повідомляє Opogode.

Утримається суха погода, яку зумовить область високого атмосферного тиску, східний антициклон. Тільки дощ і мокрий сніг із сильним вітром вірогідні місцями на півдні, південному сході та в центрі України.

На дорогах більшості областей очікується ожеледиця. Місцями можливі тумани.

У західній частині без істотних опадів. Температура повітря вночі-1-6, вдень від 3 морозу до 5 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха погода, місцями тумани. Температура повітря вночі-2-10, місцями до -13 градусів, вдень 2-8 градусів морозу.

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У центральних областях переважно без опадів, лише в окремих районах можливий сніг. Температура повітря вночі 2-7, місцями до 10-12, вдень 2-7 градусів морозу.

На сході України суттєві опади малоймовірні, тільки в Приазов'ї можливі опади переважно з мокрим снігом і поривчастий вітер. Температура повітря вночі-2-10, місцями до -13, вдень 2-8 градусів морозу.

У південній частині переважно без опадів, лише на крайньому півдні дощ, місцями можливий мокрий сніг, ожеледь, сильний вітер. Температура повітря вночі 0-7 морозу, вдень -2 + 3, в Криму вночі 0-3 тепла, вдень до +5 градусів.

У Києві опадів не передбачається, можливі тумани. Температура повітря вночі-6-8, вдень 1-4 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується західний і східний, 5-12 м/с, на південному-сході та півдні місцями пориви 15-20 м/с.