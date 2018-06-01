Підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка назвав замовником свого близького друга

Відучора з названим Германом "замовником" немає жодного зв'язку – телефони вимкнені.

Підозрюваний в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман звинуватив у замовленні цього злочину свого дуже близького друга.

Про це ТСН розповів бізнес-партнер названого Германом "замовника" В'ячеслава Пивоварника.

Бізнес-партнер Пивоварника - Геннадій Крот - каже, що і він, і всі спільні знайомі були шоковані свідченнями Германа.

"Слава (Пивоварник – ред.) познайомив мене з Борисом (Германом – ред.) близько 7 років тому. Вони дружать дуже давно, дружать родинами і вхожі до родин одне одного. Ми у батька Бориса орендували офіс. Борис мене знайомив і з дружиною, і з дітьми… Наскільки мені відомо, у Германа не так давно були дуже серйозні проблеми, пов'язані з роботою, з заводом, ймовірно з цим "Шмайсером". Знаю, що сам В'ячеслав шукав в Україні адвокатів, юристів, які б допомогли Борису розібратись. Коли я вчора почув, як він назвав Славу, фактично члена родини, який носився з його дітьми, для мене це шок", - розповів Крот.

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Пивоварник вже тривалий час постійно живе в Росії. За словами Крота, він поїхав з України ще до початку російської агресії, оскільки зв'язався з представниками криміналітету та нажив собі проблем.

"Останнім часом, кілька років, Слава живе в Росії. Через те, що тут (в Україні – ред.) він зв'язався з поганою компанією, яких вважав своїми друзями, а вони, як виявилось, мали стосунок до якихось неформальних кримінальних організацій. Яких саме, не знаю. Він, коли розповідав, що познайомився з якимись авторитетними представниками кримінального світу, я казав йому – Слава, в такій компанії, якщо просто відкриєш рота, вже будеш щось винен. І так і вийшло, що на нього так насіли, що він був вимушений поїхати", - поділився Геннадій Крот.

Відучора, розповідає бізнесмен, з Пивоварником немає жодного зв'язку – телефони вимкнені. Де він зараз перебуває – точно сказати не може, оскільки за родом своєї діяльності той у постійних робочих поїздках.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня на Борис Герман під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу розповів, чому пішов на "організацію вбивства" Бабченка.