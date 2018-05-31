Підозрюваний в організації вбивства Бабченка розповів, чому пішов на злочин

Герман заявив, що він співпрацює з контррозвідкою і діяв за їх вказівками.

Підозрюваний в замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Гереман пояснив, чому він пішов на злочин.

В ході судового засідання щодо обрання Герману запобіжного заходу підозрюваний заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою і діяв за їх вказівками.

"Ми зараз стикаємося з наслідками проведення спецоперації внутрішньою розвідкою України. Я співпрацюю з цією внутрішньою розвідкою щодо виявлення на території України дії Російської Федерації з приводу зміни влади. Працюю досить давно, вже з півроку", - заявив на суді Герман.

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Герман розповів, що до нього звернувся "давній знайомий" з Москви, який "займається організацією заворушень в Україні". Він заявив, що контррозвідка дала йому повноваження спостерігати за грошовими потоками, які приходять в Україну з РФ, і які політичні партії, політичні діячі та терористичні групи ними фінансуються.

Герман сказав, що для здійснення "вбивства" АТОшника Цимбалюка теж вибрала контррозвідка, оскільки знали, що він не піде на злочин і звернеться в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо ім'я чоловіка, якого затримали за підозрою в підготовці замаху на вбивство. Ним виявився Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер», єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

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Нагадаємо, українські правоохоронці запобігли замаху на російського журналіста Бабченко, який живе в Києві, провівши 29 травня спецоперацію по інсценуванню його вбивства. За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця ( громадянина "Г"), який отримав 40 тисяч доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тисяч доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тисяч доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Германа затримали 30 травня. Організатору замаху на журналіста підготовлено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України.