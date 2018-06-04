Під Києвом розстріляли Range Rover кримінального авторитета, водій загинув (фото)

11:12, 04 червня 2018
Інциденти
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Встановлюються свідки і всі обставини злочину. / "Обозреватель"

Як повідомляє Відділ комунікації Національної поліції в Київській області, тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи.

Встановлюються свідки та всі обставини злочину.

У той же час джерела видання "Обозреватель" повідомляють, що в автомобілі знаходився віце-президент Федерації боксу Києва, кримінальний авторитет Олександр Ліщенко (відомий як "Ліча"). При цьому вказується, що Ліщенко втік з авто у лісопосадку під час стрільби.

В автомобілі знаходився віце-президент Федерації боксу Києва, кримінальний авторитет Олександр Ліщенко / "Обозреватель"

Встановлено, що він повертався від друга по імені Роман, який проживає в с. Гореничі (в будинку зараз проводиться обшук).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні затримали грузинського кримінального авторитета "Сумбата Тбіліського".

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Теги: #Київ#стрілянина