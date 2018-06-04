Під Києвом розстріляли Range Rover кримінального авторитета, водій загинув (фото)
Сьогодні вночі у селі Гореничі під Києвом в автомобілі Range Rover було виявлено тіло 23-річного жителя столиці з вогнепальними пораненнями.
Як повідомляє Відділ комунікації Національної поліції в Київській області, тіло направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.
На місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи.
Встановлюються свідки та всі обставини злочину.
У той же час джерела видання "Обозреватель" повідомляють, що в автомобілі знаходився віце-президент Федерації боксу Києва, кримінальний авторитет Олександр Ліщенко (відомий як "Ліча"). При цьому вказується, що Ліщенко втік з авто у лісопосадку під час стрільби.
Встановлено, що він повертався від друга по імені Роман, який проживає в с. Гореничі (в будинку зараз проводиться обшук).
Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні затримали грузинського кримінального авторитета "Сумбата Тбіліського".