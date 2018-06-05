Українців чекає черговий метеоудар: стали відомі дати

13:48, 05 червня 2018
Суспільство
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Магнітні бурі знову впадуть на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, чергова потужна магнітна буря очікується 28 червня. В інші дні з 27 по 30 червня будуть наблюдастя порушення магнітосфери, тобто коливання будуть відчуватися вже не так сильно. Після цього геомагнітна обстановка стабілізується, і магнітосфера Землі буде спокійною.

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Раніше УНІАН повідомляв, що щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно відмовитися від алкоголю і важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, пити більше води, уникати важких фізичних навантажень і раніше лягати спати.

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Теги: #магнітні бурі