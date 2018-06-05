Українців чекає черговий метеоудар: стали відомі дати

Чергова потужна магнітна буря очікується 28 червня.

Наприкінці червня 2018 року Україну очікує ще одна магнітна буря та обурення магнітного поля.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, чергова потужна магнітна буря очікується 28 червня. В інші дні з 27 по 30 червня будуть наблюдастя порушення магнітосфери, тобто коливання будуть відчуватися вже не так сильно. Після цього геомагнітна обстановка стабілізується, і магнітосфера Землі буде спокійною.

Раніше УНІАН повідомляв, що щоб полегшити вплив магнітних бур на організм, потрібно відмовитися від алкоголю і важкої їжі, частіше влаштовувати прогулянки, пити більше води, уникати важких фізичних навантажень і раніше лягати спати.