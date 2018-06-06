Під Києвом водій маршрутки образив сироту: доводив свою правоту лайкою та непристойними жестами (фото)

Розповідь жінки обурила користувачів мережі, вони розкритикували водія маршрутки.

Під Києвом водій приміської маршрутки №332 (704), яка курсує зі столиці до Броварів, звинуватив дитину-сироту у пред'явленні підроблених документів.

На питання дівчинки про безкоштовний проїзд маршрутник відповів криками, повідомила очевидиця події Лілія Лебідь в одній зі соцмереж, передає "Обозреватель".

"У маршрутці не було жодного пенсіонера, а сиділи лише 5 пасажирів. Кричав (водій. ― Ред.): "Може, ти сама собі таке посвідчення написала, такого закону немає!" ― розповіла свідок.

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Вона додала, що попросила дівчинку передати їй посвідчення і нагадала водієві про правила перевезення дітей-сиріт, на що він відповів непристойними жестами і нецензурною лексикою.

"В автобусі навіть немає пам'ятки про перевезення пільгових категорій, до чого горе-водій й апелював. Доводив свою правоту добре складеними фігурами з пальців та компліментами з ненормативною лексикою. Все для дітей та їхньої безпеки у нашому місті!" ― резюмувала очевидиця.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому водій маршрутки в Запоріжжі відмовляє АТОшнику у пільговому проїзді, називаючи його "халявщиком, що грає у війнушку".