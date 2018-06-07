95-річна колишня зв’язкова УПА з Тернопільщини отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня

Під час Другої світової війни жінку засудили на 15 років без права повернення додому.

95-річна колишня зв’язкова УПА з Тернопільщини Марія Демків отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вручив почесну нагороду жительці хутора Вигода Борщівського району голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Він подякував їй за неоціненний внесок у боротьбі за незалежність України, любов до батьківщини, патріотизм та багаторічну сумлінну працю і вагомі трудові досягнення.

Під час Другої світової війни жінку засудили на 15 років без права повернення додому. З 1945 до 1955 років вона перебувала у тюремному ув’язненні.