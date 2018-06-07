День Конституції 2018: скільки будемо відпочивати, історія свята

У 2018 році українці святкують 22 річницю з моменту вступу в силу Конституції країни.

У червні Україна відзначатиме День Конституції України - у зв'язку з цим нас чекають довгі вихідні.

Кабінет Міністрів України рекомендував перенести робочий день з п'ятниці 29 червня на суботу 23 червня. Тому і українці будуть відпочивати 4 дні поспіль - з четверга, 28 червня, по неділю, 1 липня.

Крім того, 27 червня робочий день буде скорочений на 1 годину.

У 2018 році українці святкують 22 річницю з моменту вступу в силу Конституції країни.

Конституція була прийнята Верховною Радою в ніч на 28 червня 1996 року - на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Після майже доби безперервної роботи в сесійній залі народні депутати таки прийняли документ 315 голосами. У той же день Конституція України набула чинності.

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Варто зазначити, що Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову Конституцію.

Основний документ країни закріпив правові основи України, суверенітет і територіальну цілісність, а також забезпечив права людини і громадянина.

В Конституцію кілька разів вносилися зміни - під тиском певних політичних сил або у відповідності з потребами часу. З нагоди Дня Конституції у багатьох містах пройдуть урочисті заходи: концерти, фестивалі та виставки.