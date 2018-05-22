Вихідні у червні: українці відпочиватимуть чотири дні поспіль
09:50, 22 травня 2018Суспільство
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В Україні з 28 червня по 1 липня включно будуть вихідні.
У червні на українців чекає додатковий вихідний / фото УНІАН
Українців у червні чекають двадцять робочих днів, а також десять офіційних вихідних і свят. Також буде один передсвятковий короткий день.
Як відомо, у червні Україна відзначатиме День Конституції, а тому Кабінет Міністрів України рекомендував перенести робочий день з п'ятниці 29 червня на суботу 23 червня.
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27 червня – передсвятковий день, скорочений на 1 годину;
28 червня – День Конституції України (цього року випадає на четвер);
29 червня – перенесений вихідний день з суботи;
2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 – вихідні суботи та неділі;
1 липня - також вихідний, неділя.
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