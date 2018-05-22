Вихідні у червні: українці відпочиватимуть чотири дні поспіль

09:50, 22 травня 2018
Суспільство
7515 0
У червні на українців чекає додатковий вихідний / фото УНІАН

Українців у червні чекають двадцять робочих днів, а також десять офіційних вихідних і свят. Також буде один передсвятковий короткий день.

Як відомо, у червні Україна відзначатиме День Конституції, а тому Кабінет Міністрів України рекомендував перенести робочий день з п'ятниці 29 червня на суботу 23 червня.

Читайте такожТрійця-2018: коли відзначають в Україні, історія та традиції свята

27 червня – передсвятковий день, скорочений на 1 годину;

28 червня День Конституції України (цього року випадає на четвер);

29 червня – перенесений вихідний день з суботи;

2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 – вихідні суботи та неділі;

1 липня - також вихідний, неділя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вихідні#відпочинок