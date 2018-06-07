СБУ звільнила з полону бойовиків "ЛНР" вінницького студента

Юнака у 2017 році затримали бойовики «ЛНР» за вивішування прапора України на будівлі школи у Луганську, де він раніше навчався.

Співробітники Служби безпеки України повернули додому студента вінницького вишу, якого незаконно утримували бойовики терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що уродженець Луганщини у 2017 році разом з батьками поїхав до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська для вирішення майнових питань.

Читайте такожСБУ розслідує трансляцію «параду» в окупованому Донецьку українським ЗМІ

«Під час перебування в місті хлопець спільно з патріотично налаштованими місцевими жителями підняли на флагштоку біля школи, де він раніше навчався, прапор України. Патріоти також намалювали національну символіку на фасаді будівлі навчального закладу», - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, юнаків затримали бойовики «ЛНР» та насильно утримували у будівлі місцевої пенітенціарної установи.

«При цьому українських бранців допитували представники так званого «МГБ ЛНР», які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску», - підкреслили у відомстві.

Унаслідок оперативної комбінації співробітники СБУ вивели незаконно затриманого юнака на підконтрольну українській владі територію та повернули до Вінниці.

За матеріалами Управління СБУ у Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала у Луганській області "депутата "ЛНР", який їхав за пенсією.