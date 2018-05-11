СБУ затримала у Луганській області "депутата "ЛНР", який їхав за пенсією

Поплічник терористів намагався потрапити на підконтрольну владі територію України, щоб отримати пенсію.

Співробітники Служби безпеки України, які залучені до Операції об’єднаних сил, затримали у Луганській області так званого депутата «ЛНР».

Як передає прес-центр СБУ на сторінці у Facebook, затриманому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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«Представник фейкових «органів влади» планував прибути на підконтрольну українській владі територію для отримання пенсії від України. Співробітники СБУ затримали зловмисника на одному з пунктів пропуску під час перетину лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, у 2014 році житель Хрустального на Луганщині «приєднався до терористів, де його «обрали депутатом» так званої «народної ради».

«Зловмисник підтримував збройну агресію РФ проти України та сприяв терористичній діяльності незаконних збройних формувань, зокрема, брав участь у фінансуванні деяких угруповань», - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі бойовика, що воював за "ЛНР", посадили на 2 роки.