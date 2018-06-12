"В очі називають бидлом": журналісти перевірили, як ставляться до українських заробітчан у Європі

Деякі заробітчани розповіли журналістам, що зарплати не отримували з самого початку роботи - за 3 місяці.

Більшість українців, за словами експертів, їдуть працювати до Європи нелегально. Місцеві роботодавці, які хочуть заощадити на податках і інших видатках - заманюють хорошою заробітною платою. Але, на жаль, в результаті вам можуть заплатити або набагато менше, або взагалі залишити ні з чим.

Журналісти програми "Гроші" з'ясовували, що чекає українців на заробітках у Європі.

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Так, вчитель математики з України Микола, який працює на будівництві, розповідає, як уперше приїхав на заробітки в Польщу. Спочатку він працював офіційно, а останній місяць перед від'їздом працював неофіційно. В результаті за нього чоловікові практично не заплатили. Його колеги також розповідають, що неодноразово стикалися з шахрайством, коли по приїзду виявлялося, що умови. які їм обіцяли, будуть зовсім не такими і зарплата теж буде менше, ніж очікувалося.

"Ставилися так, що якщо щось не подобається - їдь, але гроші звісно ти не отримаєш", - розповідає журналістка з Сум.

Дівчина також поїхала працювати на кухню в Польщу. Вже по приїзду вона з'ясувала, що повинна в обов'язковому порядку працювати у дві зміни. "Спали ми по 2-3 години в роздягальнях на лавочках", - розповідає дівчина.

Деякі заробітчани також розповіли журналістам, що зарплати не отримували з самого початку роботи - за 3 місяці.