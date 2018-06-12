Війна за WOG: журналісти розповіли, як бізнес-партнери загиблого нардепа Єремеєва заганяють його сім`ю у боргову яму (відео)

Дружина загиблого стверджує, що договір вартістю у 20 млн доларів, нібито підписаний її чоловіком, було сфальсифіковано.

Бізнесмен Сергій Лагур та нардеп Степан Івахів намагаються позбавити усієї власності вдову свого колишнього бізнес-партнера – загиблого три роки тому народного депутата та бізнесмена Ігоря Єремеєва. На неї за підробними документами намагаються повісити борг у 20 млн доларів.

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Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші». Зазначається, що Лагур та Івахів розгорнули проти родини Єремеєва справжню війну за спадок «Континіуму», головний актив якого – мережа заправок WOG. У випадку успіху вони зможуть викупити борг та остаточно розчавити родину у судах.

Величезний кредит у 20 мільйонів доларів нібито було взято Єремеєвим в Ощадбанку на потреби компанії WOG. Втім, його дружина –відомий лікар- офтальмолог Тетяна Єремеєва, стверджує, що все це – не більше ніж фінансова оборудка Степана Івахіва, мета якого - знищити її з дітьми й остаточно захопити спадковий бізнес.

За її словами, насправді договір на 20 млн не міг бути підписаний Ігорем Єремеєвим, оскільки для цього необхідний був підпис дружини. Вона ж нічого подібного не підписувала

В оборудці задіяна скандальний нотаріус Вікторія Книш, чия контора раніше допомогла бурштиновій мафії відібрати у селян 400 га землі. Сьогодні Книш запевняє, що Єремеєва підпис ставила, але ж відповідного документу показати вона не може. Мовляв, папери зникли.

Вдова вважає себе вчергове ошуканою, і вже звернулась до правоохоронців із заявою про підробку документу. Волинські слідчі витребували у нотаріуса угоду, проте в конторі заявили: документів не мають. Нібито їх ще рік тому вилучив київський слідчий. Але справи про вилучення та обшуки столичними правоохоронцями в реєстрі не знайдено. Тож документ вартістю у 20 млн доларів або зник, або його не існувало, або ж його підробили, і тепер приховують. Про що і каже вдова. Нотаріус згодом змінила позицію і заявила, що ніяких обшуків не було.

Історія набирає обертів. Волинські слідчі намагаються отримати не лише документи по кредитних лімітах, а й ухвали Печерського суду на проведення обшуків, а також протоколи цих обшуків. Користуючись офіційними базами та джерелами знайти свідчення про легальні обшуки, нібито проведені столичними органами, неможливо. І це вкотре підштовхує до думки про те, що документ сфальсифіковано.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, Тетяна Єремеєва може потрапити в десятку найбагатших жінок України. Проте за її спадщиною відкрили полювання і замість мільйонних статків вона разом з дітьми може залишитися ні з чим.

Партнери Ігоря Єремєєва вирішили "кинути" вдову і відібрати її законну частку. Олігарх Степан Івахів намагається відсудити у вдови і дітей свого колишнього партнера по бізнесу Ігоря Єремєєва квартиру в Києві, а допомагає йому в цьому брат покійного бізнесмена - Євген. Квартиру в Києві Ігор Єремеєв ще 10 років тому взяв в багаторічний кредит. За життя покійний встиг погасити лише частину боргу.

Решта, згідно з додатками позову, платить брат померлого, чим і вказує на нібито своє право на квартиру. Тетяна Єремєєва запевняє, що всі спроби забрати квартиру - це справа рук колишніх партнерів Сергія Лагура і Степана Івахіва.