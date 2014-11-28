Жителям окупованого Криму знову відключали електрику

Про це повідомляє прес-служба підприємства Крименерго, передають Крим.Реалії.

«27 листопада о 18:35 диспетчер державного унітарного підприємства «Крименерго» дав команду застосувати графіки аварійних відключень (ГАВ). ДТЕК Крименерго ввів в дію ГАВ на всій території обслуговування», - йдеться в повідомленні підприємства.

В 21:55 за місцевим часом абонентам подали напругу за звичайною схемою енергопостачання.

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Як повідомлялося раніше, графік аварійних відключень був введений в Криму вдень у середу, 26 листопада, у зв'язку з тим, що постачання електроенергії з України були суттєво скорочені. Подача електрики здійснювалася за однією високовольтною лінією з чотирьох існуючих.

Пізніше графік аварійного відключення електрики був скасований, але може бути знову введений. У багатьох містах Криму влада вирішила заощадити на вуличному освітленні.