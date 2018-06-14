Сьогодні минає четверта річниця катастрофи українського військового літака Іл-76, збитого терористами (відео)

Особи терористів, які збили літак, досі не встановлені.

Сьогодні минає четверта річниця катастрофи українського військово-транспортного літака Іл-76. 14 червня 2014 року під час заходу на посадку в аеропорту Луганська терористи підбили Іл-76. 49 військовослужбовців, які перебували на борту, загинули.

Рівно 4 року тому о 1 годині 10 хвилин ночі терористи так званої «ЛНР» підбили літак, який заходив на посадку. Літак був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Винним у катастрофі Іл-76 визнали екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ генерала Віктора Назарова. Його звинуватили у службовій недбалості та засудили до 7 років позбавлення волі. Однак суд не позбавив Назарова звання генерал-майора.

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Найближчі родичі загиблих військовослужбовців отримали компенсацію — по 500 тисяч грн. Особи терористів, які збили літак, досі не названі.