Генерал Назаров отримав майже півмільйона зарплати, перебуваючи під слідством у справі збитого Іл-76

В електронній декларації генерал-майора Віктора Назарова, якого суд визнав винним у загибелі українських військових у збитого бойовиками літаку Іл-76 і засудив до 7 років в'язниці, зазначено 449 тис. 498 грн зарплати за минулий рік. Про це йдеться в його е-декларації, передає Inforesist.

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Також Назаров задекларував 4 тис. 650 гривень матеріальної допомоги як учаснику АТО.

Варто зазначити, що у своїй електронній декларації за 2015 рік генерал вказав 251 тис. 380 грн зарплати. Також Назаров задекларував 6 тис. 100 гривень матеріальної допомоги як учаснику АТО.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня генерал Назаров був засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76. Він визнаний винним у загибелі українських військових у збитому терористами Іл-76. У позбавленні військового звання відмовлено.