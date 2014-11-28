У Харкові "замінували" університет ВПС, евакуювали майже 500 людей

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, інформація про замінування вишу надійшла сьогодні близько 10:30.

Для перевірки повідомлення на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, експерти, вибухотехнічна та кінологічна служби.

Правоохоронці евакуювали майже 500 осіб, провели ретельний огляд 9 поверхів університету, а також обстежили усю прилеглу територію. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Наразі правоохоронці проводять необхідні розшукові заходи з метою встановлення особи, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу.