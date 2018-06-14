У Києві 18 червня вшанують пам’ять видатного українського альпініста Владислава Терзиула
У Києві вшановують пам’ять видатного українського альпініста Владислава Терзиула, якому 18 червня 2018 року виповнилося б 65 років.
Владислав Терзиул – перший альпініст пострадянського простору, який підкорив усі 14 “восьмитисячників” планети. Він перший український альпініст, завдяки якому прапором України було прикрашено Корону Землі:
1. 1993 — Канченджанга (8586 м).
2. 1994 — К2 (8611 м).
3. 1995 — Броуд-пік, Форпік (8028 м).
4. 1996 — Гашербрум II (8035 м).
5. 1996 — Аннапурна I (8091 м).
6. 1997 — Нанга Парбат (8126 м).
7. 1999 — Еверест (8848 м).
8. 2000 — Шишабангма, Центральна (8013 м).
9. 2000 — Чо-Ойю (8201 м).
10. 2001 — Манаслу (8163 м).
11. 2002 — Лхоцзе (8516 м).
12. 2002 — Дхаулагірі (8167 м).
13. 2003 — Гашербрум I (8080 м).
14. 2004 — Макалу (8485 м). Загинув під час спуску на висоті бл. 8300 м.
18 червня (понеділок), з нагоди ювілею видатного українського альпініста Екіпірувальний центр “Команда ЕКС” (Київ, вул. Михайлівська, 15) відкриває стенд, присвячений пам’яті Владислава Терзиула.
Стенд буде урочисто відкрито о 19.30 у присутності дружини, доньок, а також колег та друзів видатного альпініста.
На стенді окрім унікальних фото- та відеоматеріалів будуть представлені особисті речі та предмети екіпіровки легендарного альпініста. Ці експонати люб’язно надані Центру родиною Владислава Терзиула.
Крім того, в рамках заходу можна буде придбати присвячену Владиславу Терзиулу книгу “Вяжи свой узел” з автографами членів його родини.