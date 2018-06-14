У Києві 18 червня вшанують пам’ять видатного українського альпініста Владислава Терзиула

17:26, 14 червня 2018
Суспільство
322 0
Фото terzyul.info

Владислав Терзиул – перший альпініст пострадянського простору, який підкорив усі 14 “восьмитисячників” планети. Він перший український альпініст, завдяки якому прапором України було прикрашено Корону Землі:

1.            1993 — Канченджанга (8586 м).

2.            1994 — К2 (8611 м).

3.            1995 — Броуд-пік, Форпік (8028 м).

4.            1996 — Гашербрум II (8035 м).

5.            1996 — Аннапурна I (8091 м).

6.            1997 — Нанга Парбат (8126 м).

7.            1999 — Еверест (8848 м).

8.            2000 — Шишабангма, Центральна (8013 м).

9.            2000 — Чо-Ойю (8201 м).

10.          2001 — Манаслу (8163 м).

11.          2002 — Лхоцзе (8516 м).

12.          2002 — Дхаулагірі (8167 м).

13.          2003 — Гашербрум I (8080 м).

14.          2004 — Макалу (8485 м). Загинув під час спуску на висоті бл. 8300 м.

18 червня (понеділок), з нагоди ювілею видатного українського альпініста Екіпірувальний центр “Команда ЕКС” (Київ, вул. Михайлівська, 15) відкриває стенд, присвячений пам’яті Владислава Терзиула.

Стенд буде урочисто відкрито о 19.30 у присутності дружини, доньок, а також колег та друзів видатного альпініста.

На стенді окрім унікальних фото- та відеоматеріалів будуть представлені особисті речі та предмети екіпіровки легендарного альпініста. Ці експонати люб’язно надані Центру родиною Владислава Терзиула.

Крім того, в рамках заходу можна буде придбати присвячену Владиславу Терзиулу книгу “Вяжи свой узел” з автографами членів його родини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter