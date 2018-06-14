У Києві 18 червня вшанують пам’ять видатного українського альпініста Владислава Терзиула

Владислав Терзиул – перший альпініст пострадянського простору, який підкорив усі 14 “восьмитисячників” планети.

У Києві вшановують пам’ять видатного українського альпініста Владислава Терзиула, якому 18 червня 2018 року виповнилося б 65 років.

Владислав Терзиул – перший альпініст пострадянського простору, який підкорив усі 14 “восьмитисячників” планети. Він перший український альпініст, завдяки якому прапором України було прикрашено Корону Землі:

1. 1993 — Канченджанга (8586 м).

2. 1994 — К2 (8611 м).

3. 1995 — Броуд-пік, Форпік (8028 м).

4. 1996 — Гашербрум II (8035 м).

5. 1996 — Аннапурна I (8091 м).

6. 1997 — Нанга Парбат (8126 м).

7. 1999 — Еверест (8848 м).

8. 2000 — Шишабангма, Центральна (8013 м).

9. 2000 — Чо-Ойю (8201 м).

10. 2001 — Манаслу (8163 м).

11. 2002 — Лхоцзе (8516 м).

12. 2002 — Дхаулагірі (8167 м).

13. 2003 — Гашербрум I (8080 м).

14. 2004 — Макалу (8485 м). Загинув під час спуску на висоті бл. 8300 м.

18 червня (понеділок), з нагоди ювілею видатного українського альпініста Екіпірувальний центр “Команда ЕКС” (Київ, вул. Михайлівська, 15) відкриває стенд, присвячений пам’яті Владислава Терзиула.

Стенд буде урочисто відкрито о 19.30 у присутності дружини, доньок, а також колег та друзів видатного альпініста.

На стенді окрім унікальних фото- та відеоматеріалів будуть представлені особисті речі та предмети екіпіровки легендарного альпініста. Ці експонати люб’язно надані Центру родиною Владислава Терзиула.

Крім того, в рамках заходу можна буде придбати присвячену Владиславу Терзиулу книгу “Вяжи свой узел” з автографами членів його родини.