На вихідних Україну засипле снігом і скує морозами

29-30 листопада в Україні утримаються морози, температура повітря вночі складе -4-12 градусів, вдень-2-8 градусів, у південній частині від 1 морозу до 4 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У більшості областей пройде сніг та мокрий сніг, у Криму - з дощем. Опади будуть випадати від невеликих до помірних. При цьому на дорогах України очікується ожеледиця.

У західній частині місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі -3-9, вдень 2-7 градусів морозу.

У північних областях очікується сніг. Температура повітря вночі 3-10, місцями до -12 градусів, вдень 2-8 градусів морозу.

У центральних областях буде випадати невеликий та помірний сніг. Температура повітря вночі 2-7, місцями до -10, вдень 2-7 градусів морозу.

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На сході України очікується сніг. Температура повітря вночі -2-10, місцями до -12, вдень 2-8 градусів морозу.

У південній частині мокрий сніг та дощ, в Криму 29 листопада можливі сильні опади. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень -1 + 4, у Криму до +6 градусів.

У Києві на вихідних місцями випаде сніг. Температура повітря вночі -6-8, вдень 1-3 градуси морозу.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.