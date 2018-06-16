"Конституція для всіх однакова": у МВС обіцяють "жорстку відповідь" на провокації під час Маршу рівності

До забезпечення публічної безпеки будуть залучені поліція діалогу, вибухотехніки, патрульні поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та курсанти Національної академії внутрішніх справ, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Напередодні у МВС відбулася інструктивна нарада керівництва підрозділів міністерства щодо забезпечення публічної безпеки і порядку під час «Маршу рівності» 17 червня.

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Як повідомляє прес-служба відомства, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що правоохоронці забезпечать законне право учасників масових заходів на висловлення своєї позиції.

«Ми наполягаємо на тому, щоб не допустити сутичок, провокацій і жодних силових спроб протидії маршу. Ми офіційно звертаємося до всіх сторін із проханням не вдаватися до провокацій і діяти в рамках закону. Конституція для всіх однакова. На будь-які спроби провокацій і силової протидії буде жорстка відповідь», - наголосив Яровий.

Він також зазначив, що до забезпечення публічної безпеки будуть залучені поліція діалогу, вибухотехніки, патрульні поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та курсанти Національної академії внутрішніх справ, працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.