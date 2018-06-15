У Києві в день проведення “Маршу рівності” правопорядок забезпечуватимуть близько 5 тисяч правоохоронців

Серед заходів безпеки також очікується встановлення металевих рамок та перекриття вулиць з допомогою бетонних блоків поряд з маршрутом акції, щоб не допустити проїзду автомобілів.

У Києві в неділю, 17 червня, коли планується проведення акції “Марш рівності”, до охорони громадського порядку буде залучено близько 5 тисяч правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

“Очікується участь в марші 5 тисяч людей. І відповідно буде аналогічна кількість правоохоронців — близько 5 тисяч”, - заявив він.

При цьому, Яровий уточнив, що 5 тисяч — це загальна кількість правоохоронців, яка буде залучена до охорони громадського порядку у Києві. Натомість скільки правоохоронців охоронятиме саму акцію, залежатиме від обстановки.

Читайте такожСпівачка-трансгендер Зіанджа та євродепутат оголосили про участь в Марші рівності в Києві

Разом з тим, до охорони порядку будуть залучати військовослужбовців Нацгвардії, співробітників столичної поліції та поліції інших регіонів. Серед заходів безпеки очікується встановлення металевих рамок та перекриття вулиць з допомогою бетонних блоків поряд з маршрутом акції, щоб не допустити проїзду до “Маршу рівності” автомобілів.

Також Яровий повідомив, що наразі інших заявок на проведення будь-яких акцій в районі проведенні “Маршу рівності” немає.

Варто зазначити, що цьогорічний маршрут акції буде аналогічним з минулорічним: від вулиці Богдана Хмельницького — біля головного корпусу Національного університету імені Тараса Шевченка — площа Льва Толстого.