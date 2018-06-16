У Житомирі на хабарі в $4 тисячі попався посадовець Фонду соцстрахування

За хабар посадовець намагався отримати дозвільні документи на привласнення земельної ділянки площею 0,05 га, що належать до земель оборони.

У Житомирі затримано посадовця Фонду соціального страхування, який за $4 тис. хабара намагався отримати дозвільні документи на привласнення земельної ділянки.

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Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції, правоохоронці встановили, що працівник Фонду соціального страхування України, виступаючи представником одного з місцевих підприємств та будучи зацікавленою стороною, пропонував $4 тис. неправомірної вигоди начальнику відділу однієї з державних організацій у місті Житомир.

За вказану суму хабара посадовець намагався отримати дозвільні документи на привласнення земельної ділянки площею 0,05 га. З розрахунку $800 за 0,01 га землі.

15 червня під час передачі першої частини неправомірної вигоди у сумі $1 тис. оперативники Управління захисту економіки в Житомирській області Нацполіції, слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України правопорушника затримали.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу ("пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

Як повідомив у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, правоохоронцями встановлено, що затриманий зловмисник протягом травня-червня 2018 пропонував начальнику квартирно-експлуатаційного відділу неправомірну вигоду за вирішення питання про погодження меж земельної ділянки зі складу земель оборони на користь одного з підприємств.